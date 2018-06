636 Motorradfahrer in Tirol von Polizei abgestraft

487 Geschwindigkeitsdelikte plus 149 sonstige Delikte - ergibt in Summe 636 beanstandete Motorradlenker, so die Bilanz der Tiroler Polizei. Die große Mehrzahl der Delikte betraf also zu hohes Tempo. Dazu gesellten sich noch das Überfahren von Sperrlinien, Missachtung von Überholverboten oder das Schneiden von Kurven.