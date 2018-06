Touristin (29) von Zug mit 200 km/h erfasst - tot!

Die junge Russin war der Liebe wegen nach Österreich gekommen. Sie wollte mit einem Deutschen, der in Steyr wohnhaft ist, von Wien in die Eisenstadt reisen. In St. Valentin sollte das Paar umsteigen. Gegen 13.15 Uhr verließen die beiden den Zug, dann bemerkte die Frau, dass sie ihren Rucksack im Waggon vergessen hatte. Sie lief vom Bahnsteig 5 über mehrere Gleise und Bahnsteige zurück zum Bahnsteig 1, was aus Sicherheitsgründen streng verboten ist. Eine Lautsprecherdurchsage warnte die Reisenden extra noch davor, dass auf einem Gleis zwischen den Bahnsteigen 1 und 2 ein Zug der Westbahn kommen werde.