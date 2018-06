Audi-Chef Stadler in Haft - und bereits beurlaubt

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde der Audi-Chef frühmorgens zu Hause festgenommen. Er hatte ursprünglich nach Wolfsburg reisen wollen, um am Nachmittag an einer regulären Aufsichtsratssitzung von Volkswagen teilzunehmen. Just in dieser Sitzung ging es dann um Stadlers Freistellung. Die Entscheidung fiel erst einen Tag später: Stadler wird wird vorübergehend von seinen Vorstandsaufgaben im Volkswagenkonzern entbunden (laut offizieller Angabe auf seine Bitte hin), auch als Ausi-Vorstandsvorsitzender wird er beurlaubt. Der Niederländer Abraham (genannt Bram) Schot, seit September 2017 Audi-Vorstand für Vertrieb und Marketing, übernimmt vorläufig den Chefposten bei Audi, an den Sitzungen des Konzernvorstands wird er als Gast teilnehmen.