Eltern zahlen 6,2 Millionen für Nachhilfe in Tirol

Politik am Zug

„Dass der Schulunterricht immer noch so großen Nachhilfebedarf produziert, für den Eltern aufkommen müssen, ist für die AK nicht nachvollziehbar“, betont Arbeiterkammer-Präsident Erwin Zangerl. Die AK habe deshalb ein Bündel an Maßnahmen ausgearbeitet, welches die Situation verbessern würde. „Jetzt wäre endlich die Politik mit der Umsetzung am Zug“, ist Zangerl überzeugt.