Kinder liefen weg - und schauten Fußball in Lokal

Dass man es als Mutter von zwei fußballbegeisterten Buben nicht immer leicht hat, hat eine 41-Jährige am Freitag in Wien mit einer wahren Nervenprobe erfahren müssen: Ihre zwei Söhne im Alter von sechs und neun Jahren waren plötzlich verschwunden. Eine große Suchaktion wurde gestartet. Gefunden wurden die Kinder Stunden später in einem Lokal. Beim Fußballschauen.