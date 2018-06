Sie werfen das Geld ihrer Eltern raus ...

Gemeinsam lassen sie mehr als 200.000 Follower an ihrem Jetset-Leben teilhaben. Berühmt wollen die beiden Partygirls natürlich auch werden und wissen genau, wie man sich mit Protzbildern in Szene setzt. Es wird gesnapt und gepostet, was geht. Na, da wünschen wir weiterhin viel Erfolg.