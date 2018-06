Selbstjustiz in Bremen: Ein Prügler stellte sich

Am Dienstag hatte eine Gruppe Männer den 50-Jährigen in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Bremer Stadtteil Lesum überfallen und so brutal verprügelt, dass er nach einer Hirnblutung sogar notoperiert werden musste. Sieben bis zehn Männer sollen an der Tat beteiligt gewesen sein. Der Grund: Offenbar wollten sie das Recht in die eigene Hand nehmen.