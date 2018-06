Entminungsdienst musste Wrack entschärfen

Flugzeug krachte in ein Maisfeld, Pilot sofort tot

Die Vermutung daher: Das Seil, an dem zuvor der Segelflieger befestigt war, habe sich in einem Baum oder den nahegelegenen Stromleitungen verheddert, was zum tödlichen Absturz führte. „Das Schleppflugzeug dürfte aus rund 60 Metern Höhe senkrecht abgestürzt sein“, so die erste Einschätzung Hohenauers. Die Maschine krachte in ein Maisfeld, der Notarzt konnte nur noch den Tod des Piloten feststellen.