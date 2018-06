Ära Haslauer II hat Arbeit begonnen

Im Carabinerisaal der Residenz startete die Regierung in größerem Rahmen als gewohnt in die neue Periode. Ein prächtiges „Ausweichquartier“, weil der Chiemseehof noch bis März 2019 Baustelle ist. Deshalb konnten die Abgeordneten auch einen größeren Kreis an Familie und Freunden dabei haben. Einige wurden im Frühverkehr zum Stauopfer: „Ich bin in Hallein von der Autobahn abgefahren, weil im Süden alles gestanden ist“, schildert RolandMeisl (SP) und schaffte es sehr knapp: „Ich wurde angelobt, das ist die Hauptsache“, lacht er. Sogar ein Geburtstagskind war unter den Abgeordneten: SabineKlausner (SP) feierte ihren 41er und nahm noch vor dem Marathon an Ansprachen Blumen entgegen. SP-Klubchef Walter Steidl übernahm zu Beginn als ältesterAbgeordneter den Vorsitz und fand Gefallen daran.