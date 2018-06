Falsche Dacharbeiter betrogen zwei Pensionisten

Fünf englischsprachige männliche Täter verleiteten einen 69-Jährigen bei einem Hausbesuch an seiner Wohnadresse in der Zeit von 9. Juni bis 13. Juni 2018 unter Vortäuschung von Reinigungs-, Reparatur- und Versiegelungsarbeiten zur Leistung von vier Teilzahlungsbeträgen von insgesamt mehreren Tausend Euro in bar.