Das sind die ersten Szenen aus „Devil May Cry 5“

Capcom hat auf der Spielemesse E3 in Los Angeles „Devil May Cry 5“ vorgestellt. Gamer erwartet in dem Titel ein Wiedersehen mit den Serienhelden Nero und Dante, die sich wie gehabt durch Horden von Monstern und Dämonen schnetzeln. Allzu viele Details zur Handlung wurden noch nicht verraten, ein grobes Zeitfenster für die Veröffentlichung gibt es aber bereits: Frühling 2019.