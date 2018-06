„Bruckners Beste“ als Freunde des Brucknerhauses

Mit einer Werbe-Kampagne will Intendant Dietmar Kerschbaum sein Haus näher an die Menschen bringen. Auch im Haus selbst will man den „Wohlfühl-Charakter“ noch stärker betonen. Neben einer Plakat-Kampagne soll vor allem die Gründung eines Vereines der Förderer und Freunde des Linzer Brucknerhauses _ kurz „Bruckners Beste“ _ das neue Wir-Gefühl fördern. Die langjährige Brucknerhaus-Freundin Sylvia Kiehne soll als Vizepräsidentin die Seele des Vereines werden. Die ehemalige Fremdenführerin versteht sich schon lange als „Botschafterin des Brucknerhauses“ und will möglichst viele Menschen dazu bringen, es ihr gleich zu tun. Offizieller Gründungstag für die Anmeldung des Vereines könnte dann der 4. September _ Bruckners Geburtstag _ sein.