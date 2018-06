Balladenkönig Barry Manilow feiert 75. Geburtstag

Bei weiteren Stücken wie „I Write The Songs“, „Weekend In New England“ und „Looks Like We Made It“ folgte Manilow demselben Erfolgsmuster: ein nachdenklicher Text und eine zunächst ruhige Klaviermelodie, die nach einem stetig aufbauenden Crescendo in allumfassender Harmonie und einer satten Portion Glückseligkeit gipfelt. Der Sänger Manilow ist allem voran ein Showman, was sich auch daran zeigt, dass sein meistverkauftes Album bis heute die Doppel-LP „Live“ (1977) mit seinen Konzertmitschnitten geblieben ist. In diesen Aufnahmen strahlt seine unbefangene Energie am stärksten.