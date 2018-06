Drama in Kärnten: Bub (6) stirbt nach Badeunfall

Großeinsatz mit Wasserrettung, Polizei und Feuerwehr am Kärntner Faaker See: Am Sonntag ist dort ein Bub im Bereich der sogenannten Sandbank spurlos verschwunden. Taucher fanden den Sechsjährigen später in rund acht Metern Tiefe im See. Er wurde ins Spital gebracht, wo er aber noch am Abend verstarb.