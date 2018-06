Urgestein steigt ab!

Tamsweg steigt auf

Einen „Stock“ tiefer wurde gestern in Pfarrwerfen der letzte Teilnehmer eruiert. Tamsweg gewann das Relegationsduell in Pfarrwerfen gegen Faistenau im Elferschießen mit 5:4, kehrt in die 1. Landesliga zurück. Zuvor hatten die Lungauer, die viermal Alu trafen, in Unterzahl genetzt. Dann rückte Keeper Schiefer in den Fokus: Beim Elfer zum 1:1 war er machtlos, rettete sein Team aber mit einer Traumparade noch in die Verlängerung, die torlos blieb.