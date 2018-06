Mit Bierflasche auf Kontrahenten losgegangen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Universitätsstraße in Innsbruck zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 35-Jähriger musste in der Klinik behandelt werden. Es ist die zweite Körperverletzung in einer Nacht in der Landeshauptstadt - am früheren Freitagabend wurde eine junge Frau von einem unbekannten ins Gesicht geschlagen. In Zusammenhang stehen die beiden Fälle aber nicht.