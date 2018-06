Unbekannter schlug Frau auf offener Straße

Um 21:15 ging die Frau durch Hötting in Rechtung Westen, vor ihr ging ein unbekannter Mann in die selbe Richtung. Als die 25-Jährige an ihm vorbei gehen wollte, drehte der Mann sich laut Polizeibericht plötzlich um und versetzte ihr einen Faustschlag ins Gesicht. Die Frau stürzte und zog sich eine starke Schwellung unterhalb ihres rechten Auges zu. „Der Unbekannte ist anschließend zügig in westliche Richtung weitergegangen und verschwunden“, schildert die Polizei.