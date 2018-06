Ein Dino in Abstiegsnot

Personell ändert sich beim Liga-Dino in Not einiges: Routinier Maier bleibt nur im Falle des Abstiegs, kehrt sonst nach Koppl heim, um dort die Karriere ausklingen zu lassen. Ebenso neu sind Flügelflitzer Ozegovic von Westligist Grünau, Ex-Halleiner Adil Alic (Bad Ischl), Rückkehrer Bruno Rintye (Henndorf) und Youngster Alexander Ausweger von Fixabsteiger Bergheim. „Zwei, drei Neue kommen aber noch dazu“, kündigt der neue Klub-Boss an. Verlassen wird das Liga-Urgestein hingegen neben Dietmann (Eugendorf) noch Aigner (Thalgau), Außenverteidiger Ploner dockt bei Grünau an.