Stammzellenspender dank „Krone“-Aktion gefunden

Zwei Treffer in der Datenbank

Heuer meldete die Datenbank zwei Treffer: Anja ist der genetische Zwilling, den ein kranker Vorschulbub in den USA sucht, Daniela für einen 50-jährigen Mann in der Schweiz. „Als ich die Nachricht bekommen hab, hab ich fünf Minuten gebraucht, um zu begreifen, dass ich ein Leben retten kann“, meinte Anja bei ihrer Ehrung am Dienstag am „Kumplgut“. Und auch Daniela freut sich: „Wie oft hat man schon die Chance, ein Leben zu retten!“