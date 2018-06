In U-Boot ermordete Journalistin beerdigt

Der dänische Erfinder Peter Madsen hatte die Journalistin im vergangenen August an Bord seines selbst gebauten U-Bootes „Nautilus“ ermordet. Er wurde deshalb zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt, der Höchststrafe im dänischen Rechtssystem. Gegen die lange Haftstrafe will Madsen in einer Berufungsverhandlung im Herbst vorgehen, den Schuldspruch an sich jedoch nicht anfechten.