Umwelt-Allianz macht gegen weitere Verbauung mobil

„Retten wir gemeinsam die Seele der Alpen.“ So steht es auf jenem großen Plakat, das Vertreter von Österreichischem Alpenverein, Naturfreunde und WWF am Dienstag vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck spannten. Die öffentlichkeitswirksame Aktion markierte den Auftakt für eine Petition zum Schutz der letzten alpinen Freiräume. In Österreich sind das nur mehr 7 Prozent. In Tirol allein aber noch 26 Prozent.