Die Queen schenkt Harry und Meghan ein Landhaus

Königin Elizabeth II. hat ihrem Enkel Prinz Harry und seiner Frau Meghan einen Landsitz zur Hochzeit geschenkt. Das royale Paar ging am 19. Mai in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor den Bund der Ehe ein, und während die Mehrheit der Hochzeitsgäste den beiden zuliebe Geld an wohltätige Zwecke spendete und ihnen außerdem kleinere Geschenke für ihr Zuhause im Kensington-Palast machte, schenkte die 92-jährige Monarchin ihnen das York Cottage. Von Bürgern zugesandte Hochzeitsgeschenke gab das Paar zurück.