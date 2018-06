BMW X5: Schon nach vier Jahren komplett neu

Neuartiger Rangierassistent merkt sich die Strecke

Premiere feiert ein Offroad-Paket, das elektronisch gesteuerte Fahrmodi für schwierigen Untergrund wie Sand, Schnee und Fels anbietet. Aufgestockt wurde das Angebot an Assistenzsystemen. Unter anderem gibt es einen Staupiloten und einen neuartigen Helfer für das Rückwärtsfahren. Er fährt die vorwärts gefahrene Wegstrecke exakt in umgekehrter Richtung ab und soll so schwierige Rangieraufgaben erleichtern.