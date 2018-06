FBI-Agent verlor Waffe bei Tanz: Schuss traf Gast

Die - wohlgemerkt - akrobatische Tanzeinlage eines FBI-Agenten in einer Bar in Denver im US-Bundesstaat Colorado hat für einen weiteren Lokalgast im Krankenhaus geendet. Das hatte allerdings weniger mit unkontrollierten Bewegungen des Tanzwütigen zu tun, sondern vielmehr mit dem Inhalt von dessen Hose: In dieser hatte der FBI-Agent nämlich seine Waffe stecken, die bei einem Flickflack zu Boden fiel. Es löste sich ein Schuss, der den Gast traf.