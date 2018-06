Andy McKee: Das Fingerstyle-Gitarrenwunder

In deinen jungen Jahren bist du auch in die Metal- und Rockschiene gerutscht. Gab es da auch spezielle Favoriten?

Auf jeden Fall. Ich habe schon als Sieben- oder Achtjähriger Iron Maiden- und Metallica-Kassetten gekauft, da hatte ich noch gar keine Gitarre in der Hand. Die Musik von denen hat mich sehr schnell gepackt, aber Eric hat mich dann in der Gitarrenphase erwischt. Ich bin dann als Gitarrist immer mehr in die Progressive-Rock-Schiene gerutscht und entwickelte Interesse daran, wie all das funktioniert. Mit 16 kam ich schlussendlich zur Akustikgitarre. Ich verliebte mich schnell in die Stahlsaiten-Gitarre und mein ewiger Held ist Michael Hedges. Mich hat immer fasziniert, wie man Melodien, die richtige Stimmung und die Technik so verbinden kann, dass man Menschen damit förmlich verzaubert. Manche klangen nicht einmal nach Gitarren, was mich noch mehr faszinierte. Der technische Standpunkt war mir anfangs wichtiger, aber als ich merkte, dass ein einziger Kerl mit einer Gitarre Botschaften vermitteln und Menschen berühren kann, habe ich meinen Stil gefunden.