Anschlag auf deutsches Shoppingcenter vereitelt

"Derzeit wird mit Hochdruck ermittelt, wie weit die Vorbereitungen vorangeschritten waren und ob weitere Personen daran beteiligt sind", hieß es in der Mitteilung der Polizei. Den Angaben zufolge hatte die Einsatzleitung in Essen nach einem entsprechenden Hinweis aus Sicherheitskreisen bereits am Donnerstag gegen 18 Uhr zusätzliche Polizeikräfte im Bereich des Einkaufszentrums und des angrenzenden Weihnachtsmarktes zusammengezogen. In ziviler Kleidung und in Uniform hätten sie im Umfeld kontrolliert, deutlich sichtbar für Besucher und Kunden.

Ein Polizist überwacht das Areal rund um das Einkaufszentrum. Foto: APA/AFP/dpa/ROLAND WEIHRAUCH

In einer Mitteilung über den Kurznachrichtendienst Twitter hatte die Polizei von Oberhausen am Donnerstagabend auf den Anschlag in Berlin verwiesen:

Bei dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz waren am Montag zwölf Menschen getötet worden.