Sie schlagen zu, wenn andere Urlaub machen

Sind die Koffer schon gepackt? Tausende sonnenhungrige Tiroler wird es in den kommenden Wochen wieder in den Süden ziehen. Aber Vorsicht! Pünktlich zum Ferienstart sind in der Regel vermehrt dreiste Einbrecher aktiv. Die "Krone" hat die besten Tipps und Tricks, wie Sie ungebetene Gäste aus den eigenen vier Wänden fernhalten können. Die Polizei bietet kostenlose Beratungen an.