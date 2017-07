Räuber schlug Juwelierin wortlos mehrmals auf Kopf

Alles ging ganz schnell: Gegen 11.45 Uhr stand plötzlich ein etwa 30 Jahre alter und 1,70 Meter großer Mann mit einer Faustfeuerwaffe in der Hand in "Wetschers Schmuck- Stüberl" und bedrohte die Inhaberin, die zu diesem Zeitpunkt alleine im Geschäft war. "Der Unbekannte hat während des ganzen Überfalls kein einziges Wort gesprochen", weiß LKA- Chef Walter Pupp. Dafür schlug der Räuber der 52- Jährigen mehrmals mit der Faust auf den Kopf, sammelte mehrere Schmuckstücke zusammen und stopfte diese in eine selbst mitgebrachte Tasche.

Obstverkäuferin schlug Räuber in die Flucht

Die Besitzerin eines danebenliegenden Obstgeschäftes hörte die Schreie des Opfers und kam ihrer Nachbarin umgehend zu Hilfe. Sofort flüchtete der Unbekannte samt der Beute aus dem Geschäft. "Ein zufällig vorbeikommendes belgisches Ehepaar nahm die Verfolgung des Täters auf, wurde jedoch kurz darauf von diesem mit der Waffe bedroht", erklärt der Chefermittler. Die Urlauber mussten daraufhin klein beigeben. Der mit einem schwarzen T- Shirt und einer beigen Hose bekleidete Mann setzte daraufhin seine Flucht mit einem weißen Motorrad fort.

Opfer mit Schock ins Krankenhaus gebracht

Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung samt Straßensperren im ganzen Tal blieben ohne Erfolg. Die Höhe der Beute war vorerst noch unklar. Die Besitzerin wurde ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht. Sie erlitt einen Schock, dürfte aber nicht allzu schwer verletzt sein.

Samuel Thurner, Kronen Zeitung