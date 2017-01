Kardashian- Raub: Ermittlungen gegen 3 Verdächtige

Der Kreis der Verdächtigen nach dem Pariser Raubüberfall auf Kim Kardashian wird kleiner: Die Polizei habe vier weitere Festgenommene frei gelassen, hieß es am Donnerstag aus Justizkreisen in der französischen Hauptstadt. Von anfangs 17 Festgenommenen seien nun noch neun Männer und eine Frau weiter in Polizeigewahrsam.

Hier werden die Verdächtigen abgeführt. Foto: Viennareport

Unter ihnen ist der Bruder eines Fahrers, der bei einem VIP- Transportunternehmen arbeitet, das laut französischen Medien von Kardashians Familie genutzt worden sein soll. Der Chauffeur selbst war Anfang der Woche ebenfalls festgenommen, inzwischen aber wieder freigelassen worden.

Hier werden die Verdächtigen abgeführt. Foto: Viennareport

Der Überfall auf Kardashian in der Nacht zum 3. Oktober sorgte weltweit für Schlagzeilen. Bewaffnete Räuber hatten die heute 36- Jährige am Rande der Pariser Fashion Week in einer Luxusresidenz ausgeraubt. Sie fesselten und knebelten Kardashian und sperrten sie im Badezimmer ein. Dann flohen sie mit ihrer Beute: einem vier Millionen Euro teuren Ring und einer Schatulle mit Schmuck im Wert von mehr als fünf Millionen Euro.

Kim Kardashian ohne BH, dafür mit vier Millionen Dollar teurem Ring am Finger ... Foto: Viennareport

Durch die Auswertung von in der Luxusresidenz gefundenen DNA- Spuren kamen die Ermittler auf die Spur eines Verdächtigen. Durch Beschattungen, abgehörte Telefonate und die Auswertung von Videoaufnahmen wurden dann weitere Verdächtige ermittelt, darunter auch mutmaßliche Hehler und Mittelsmänner.

Kim Kardashian Foto: Viennareport

Von der Beute fehlt jede Spur. Bei Razzien wurden aber rund 200.000 Euro in bar gefunden, wie Ermittler sagten. Nach dem Überfall hatten US- Medien spekuliert, der Raub sei womöglich nur vorgetäuscht gewesen, um die Versicherungssumme zu kassieren. Kardashian, die Ehefrau des US- Rappers Kanye West, reichte deswegen in New York eine Diffamierungsklage ein.

Kim Kardashian Foto: Viennareport

Kim Kardashian im Bikini Foto: Viennareport

Foto: Viennareport