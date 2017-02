Hotelangestellter vergewaltigt Frau (25) in Zimmer

Brutale Vergewaltigung in einem Hotelzimmer im Wiener Bezirk Leopoldstadt: Eine 25- jährige Österreicherin wurde Montagfrüh in ihrem angemieteten Zimmer von einem 35- jährigen Tunesier überwältigt - danach verging sich der Täter an der jungen Frau. Besonders erschreckend: Bei dem dringend Tatverdächtigen handelt es sich um einen Angestellten des Hotels, der sich ein Duplikat der Schlüsselkarte anfertigte und so Zugang zum Zimmer verschaffen konnte!