37- Jähriger baute in Wiener Schule Cannabis an

Für die Aufzucht seiner Cannabispflanzen hat sich ein 37 Jahre alter Schulwart in Wien ein ganz besonders Plätzchen ausgesucht: Der Verdächtige baute in seiner Dienstwohnung an einer Floridsdorfer Schule Marihuana an. Als die Polizei Wind von der Sache bekam und dem Mann einen Besuch abstattete, hatte der die Ernte aber bereits eingebracht.