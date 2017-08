Besuchermagnet Linz

Aus Nah und Fern werden auch zum mittlerweile 17. Linzer "Krone"- Fest (18. + 19. August) Zigtausende Gäste in die oberösterreichische Landeshauptstadt strömen. Sorgen doch 70 Acts wie Cro, Namika, Rainhard Fendrich, Michael Patrick Kelly, Lions Head, Laith Al- Deen, die Paldauer, Bernhard Brink, Melissa Naschenweng oder Kabarettist Gerold Rudle auf 12 Bühnen und 14 Plätzen bei freiem Eintritt für einzigartige Stimmung in der City. Das größte Openair Oberösterreichs ist eben ein Besuchermagnet!



Zwei Tage musikalischer Hotspot

"Beim Linzer ,Krone‘- Fest wird die Innenstadt zwei Tage zum musikalischen Hotspot für die gesamte Europaregion Donau- Moldau. Handel, Hotellerie und Gastronomie freuen sich auf viele Gäste", weiß mit Manfred Grubauer der Vorsitzende des Linzer Tourismusverbands. Und Tourismusdirektor Georg Steiner ergänzt: "Dieses Fest begeistert mit vielseitigen Acts in der ganzen Innenstadt. Ideal, um ein Wochenende in der Donaustadt zu verbringen."

Bei den beiden Tourismusprofis Manfred Grubauer (l.)und Georg Steiner herrscht Fest-Vorfreude. Foto: Horst Einöder



Bleibt kein Auge trocken

Es darf gelacht werden! Die AK- Kulturbühne im Sparkassen- Arkadenhof ist am Linzer "Krone"- Fest- Samstag Treffpunkt der Humoristen. Schon den Vogel abgeschossen hat das Duo Kaufmann- Herberstein, das - bei freiem Eintritt für alle - für perfekte Unterhaltung mit Auszügen aus ihren Programmen "Alles wird gut" und "Stadt, Land, Flucht" sorgt: Und zwar den Kabarettpreis "Kleinkunstvogel". Wenn Florian Kaufmann und Therese Herberstein ihre Gags rund um Land- und Stadtleben abfeuern, bleibt einfach kein Auge trocken.

Auf der AK-Kulturbühne beim "Krone"-Fest: Florian Kaufmann und Therese Herberstein Foto: Clara Wildberger/Kleinkunstbühne Hin und Wider Graz



