„Schauen zum Himmel hinauf und grüßen den Kurti“

„Krone“: Herr Krankl, Sie sind das erste Mal seit 15. August 2022 wieder in Linz, dieses Mal mit der Band Monti Beton. Damals gab’s nach Ihrer Festnahme im Rahmen des Bundesligaspiels LASK gegen Rapid europaweite Schlagzeilen. Das Verfahren wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt wurde mittlerweile eingestellt. Haben Sie Ihren Frieden mit Linz gemacht?

Hans Krankl: Mit Linz hatte ich immer Frieden. Die Gemeinheit ist in Pasching passiert, nicht in Linz. Das ist ein Unterschied. Ich will gar nicht mehr drüber reden. In meiner Trainerzeit in Linz habe ich viele Menschen kennengelernt, denen der LASK wirklich am Herzen liegt. Außer Rapid hat kein Klub in Österreich so einen Rückhalt. Und mit LASK-Boss Siegmund Gruber habe ich ein gutes Verhältnis.