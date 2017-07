"I Am From Austria" am Hauptplatz

Und der nächste Kracher für das Linzer "Krone"- Fest (18. + 19. August)! Denn: Unter den 70 Acts, die bei freiem Eintritt auf insgesamt 12 Bühnen und 14 Plätzen in der Landeshauptstadt für Stimmung sorgen werden, wird mit Rainhard Fendrich auch unser Austropopstar Nr. 1 für ein unglaubliches Hitfeuerwerk sorgen. Zur Erinnerung: Erst kürzlich wurde sein Ohrwurm "I Am From Austria" auf Ö3 (unter 1000 Liedern aus 50 Jahren) zum beliebtesten gewählt.



Gänsehaut garantiert

Natürlich darf die inoffizielle Bundeshymne beim Auftritt von Rainhard Fendrich auf dem Linzer Hauptplatz nicht fehlen. Da darf man schon jetzt gespannt sein, wie es sich anhört, wenn Zigtausende Besucher dann den Refrain mitsingen. Da sind magische Momente und Gänsehautstimmung beim Linzer "Krone"- Fest garantiert.

Rainhard Fendrich sorgt mit Songs wie "I Am From Austria" für ein Hitfeuerwerk in Linz. Foto: Markus Wenzel

KSFreak ist der YouTube-Star Österrreichs - am "Krone"-Fest hat der Oberösterreicher Heimvorteil. Foto: Horst Einöder

Einziges Österreich Konzert

Wobei derjährige Rainhard Fendrich aus einem unglaublichen Reservoir anHits schöpfen kann. Schaffte der Sänger, der auch als Moderator und Schauspieler erfolgreich agiert, in seiner bisherigen Karriere das große Kunststück, allein in Österreich gleichmal (!!!) auf Platz 1 der Charts zu landen. Klassiker wie "Es lebe der Sport", "Macho, Macho", "Strada Del Sole" oder "Weus’d a Herz hast wia a Bergwerk" kann heute fast jeder mitsummen.In einem ganz anderen Bereich ist Marcel Dähne aus Steyr top. Unter seinem Pseudonymgilt derJährige als Österreichs erfolgreichsterStar (seine Videos werden auf derPlattform millionenfach von den Fans angesehen) und singt beim Linzer "Krone"Fest mit seinem Freundhoher Kreischalarm inklusive!

Das Duo KSFreak und Krappi gibt es natürlich genauso bei freiem Eintritt, wie etwa das einzige Österreich- Konzert von Michael Patrick Kelly im heurigen Jahr. Der ehemalige Kopf der Kelly Family hat nicht nur Hits wie "Fell In Love With An Alien" dabei, sondern auch Songs des neuen Albums "ID". Tja, das Linzer "Krone"- Fest ist eben einfach einzigartig.

Einziges Österreich-Konzert 2017 beim Linzer "Krone"-Fest (18. 19.August): Michael Patrick Kelly. Foto: Markus Wenzel

70 Acts an 2 Tagen

Unter den 70 Acts an zwei Tagen auch dabei: Cro, Namika, Lions Head, Ten Years After, Wild Culture, Rene Rodrigezz, die Paldauer, die Edlseer, Melissa Naschenweng, Petra Frey, Nordwand sowie Sigrid & Marina. Zudem können sich die Kids im Maxi- Kindertreff austoben und die Mamis und Papis das Weindorf genießen.

Panda-Rapper Cro ist bei Oberösterreichs größten Openair-Festival in Linz mit von der Partie. Foto: Saeed Kakavana

