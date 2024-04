Welche Wildtiere darf man eigentlich noch füttern?

„Wenn ich an meine Kindheit denke, dann waren da wesentlich mehr Schwäne da als jetzt. Einen Unterschied gab es auf jeden Fall: Die Wiesen in Ufernähe waren unrentabel für die Bauern und wurden auch nicht mit schwerem Gerät bearbeitet oder zur Heumahd verwendet. Mich wundert, dass die Ufer auch nicht noch anplaniert werden, damit er mit dem Traktor in den See fahren kann“ – Auf krone.at postete Leserin „Lillith73“ diesen kritischen Kommentar unter unseren Bericht über das strenge Fütterungsverbot für Schwäne, Enten und ähnliche Wildvögel, das ins überarbeitete Oö. Jagdgesetz hineingeschrieben wurde.