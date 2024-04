Arbeiter stürzte durch Dach neun Meter in Tiefe

Nachdem ein 19-Jähriger mit seinem 17-jährigen Arbeitskollegen, beide aus dem Bezirk Grieskirchen, am Donnerstag in Utzenaich die Elektroinstallationsarbeiten für eine PV-Anlage am Boden abgeschlossen hatten, stieg der 19-Jährige gegen 14.25 Uhr über eine Aluleiter auf das Satteldach einer im Jahre 1901 errichteten Remise, um dort Abmessungen durchzuführen.