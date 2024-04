Kopf an Kopf bis zum Sieg bei der Leseolympiade

Duell im Finale

Am Ende kamen zwei Teams ins Finale: Das Trio aus der Volksschule St. Johann am Walde (Bezirk Braunau) und der Volksschule Wippenham (Bezirk Ried im Innkreis) standen sich an den Buzzern vor Moderator Wolfgang Haimel gegenüber. Kopf an Kopf ging es weiter: Nach den ersten drei Fragen war immer noch Gleichstand. Dann aber ging es Schlag auf Schlag, und Kapitänin Lisa Murauer, Philip Kinz und Sophie Kaser (alle 10) aus St. Johann am Walde hielten am Ende den goldenen Siegerpokal stolz in Händen. „Wir haben uns gedacht, dass wir vielleicht zur Mitte kommen, aber nicht, dass wir gewinnen!“, so das Trio. „Aber wir waren sehr gut vorbereitet, eines der Bücher hab’ ich sogar siebenmal gelesen!“, so die selbstbewusste Teamchefin. Verlierer gab es aber keine: Schließlich hatten es alle bis ins Landesfinale geschafft.