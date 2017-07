Ein Song hat mit Tod von lieben Menschen zu tun

"Krone": Vor 45 Jahren ging es von der Uni in die Charts. Immer alles richtig gemacht?

Bernhard Brink: Grundsätzlich ja, sicher hat es die eine oder andere Station gegeben, in der man etwas anderes tun hätte können. Wenn es mit der Musik nicht geklappt hätte, wäre ich eben Anwalt geworden.



"Krone": Haben Sie eifrig studiert?

Bernhard Brink: Einige Scheine habe ich gemacht, als allerdings die echten Hammerprüfungen anstanden, war ich schon zu gut in der Musik drinnen, daher wurde ich nach 16 Semestern exmatrikuliert.



"Krone": Und wie ergab sich Ihr Einstieg ins Showgeschäft?

Bernhard Brink: Das war eigentlich bei euch in Österreich, durch einen Kellner in Tirol, der mir damals den Kontakt zu einem Manager eines Plattenlabels hergestellt hat.

Bernhard Brink denkt mit 65 Jahren noch lange nicht an die Pension. Foto: Markus Wenzel (3)



"Krone": Gerade ist Ihr neues Album "Mit dem Herz durch die Wand" erschienen. Wie persönlich sind die 14 Lieder?

Bernhard Brink: Mit "Du fehlst" ist sogar ein autobiografischer Song drauf, weil er an den Tod meiner Mutter, eines langjährigen Freundes und eines Tenniskumpels erinnert. Für mich sehr emotional.



"Krone": Ich möchte nicht respektlos sein, aber andere gehen in Ihrem Alter in Pension. Sie wirken voller Elan, als würde das Wort Stillstand aus Ihrem Vokabular gestrichen sein.

Bernhard Brink: Rein zahlentechnisch wäre ich jetzt Ruheständler. Nur das gibt’s in der Branche nicht, und da ich freiberuflich bin, muss ich auch für mein eigenes Glück sorgen. Es macht mir eben richtig Spaß, auch mit den Stücken des neuen Albums.

Schlagersänger Bernhard Brink ist seit 30 Jahren mit Ehefrau Ute verheiratet. Foto: Markus Wenzel



"Krone": Wenn man so lange wie Sie im Geschäft ist, hat man sicher einiges erlebt. Ihr verrücktestes Erlebnis mit Fans?

Bernhard Brink: Dass einmal eine Frau in meinem Hotelzimmer war, obwohl noch nicht einmal ich selbst die Zimmernummer wusste. Keine Ahnung wie sie das hinbekommen hat, vielleicht hat sie jemanden bestochen, aber als ich reinkam, lag das Mädl schon auf dem Bett.



"Krone": Eine sehr pikante Angelegenheit, wie reagiert man?

Bernhard Brink: Ich war ziemlich überrascht, und sie wurde rausgeworfen. Nur die Zeit war damals einfach ziemlich verrückt, die ganzen 70er- Jahre waren eine einzige Party.



"Krone": Jetzt sind Sie mit Ihrer Frau Ute bereits 30 Jahre verheiratet, das Geheimnis Ihrer Ehe?

Bernhard Brink: Es gibt kein großes Geheimnis, wir haben uns immer Freiräume gelassen, sind nicht aufeinander gehockt, und ich wollte nie jemanden, der aus meiner Branche ist. Ute mag diese zwar, liebt sie aber nicht bedingungslos und sagt mir auch ganz klar, wenn ein Song Kacke ist.

Andi Schwantner (Leitender Redakteur "Krone") traf Bernhard Brink zum Gespräch in Berlin. Foto: Markus Wenzel