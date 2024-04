Neunjähriger ist Europameister im Möwenkreischen

Sieger „misstrauisch“ gegenüber den Vögeln

Gegenüber der „Times of London“, erzählte er, dass er großen Respekt vor Möwen und seine Nachahmung habe – die Imitation sei daher eher eine Hommage als eine Verspottung. „Ich wollte nur das Geräusch machen, um mich daran zu erinnern, dass ich von einer gepickt wurde. Aber ich mag Möwen.“ Ganz geheuer sind sie ihm aber doch nicht, wie er der BBC erklärte. „Ich bin immer noch etwas misstrauisch, was das Essen am Strand angeht.“