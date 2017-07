Nummer eins beim Linzer "Krone"- Fest

Mitten in der City werden für das Linzer "Krone"- Fest (18. + 19. August) 12 Bühnen aufgebaut, damit 70 Acts wie Cro, Rainhard Fendrich, Lions Head, Michael Patrick Kelly, Ten Years After, Melissa Naschenweng, Laith Al- Deen, die Paldauer, Wild Culture, Sigrid & Marina oder Namika ein Hitfeuerwerk zünden können. Die Kulisse? Jeder, der live dabei war, weiß: Die ist einzigartig in ganz Österreich! Obendrein genießen Jahr für Jahr Zigtausende Besucher das größte Openair des Landes bei freiem Eintritt. Das zweitägige Spektakel der "Krone" spielt längst in der Top- Liga der Events - weit über die Grenzen hinaus.

13 Nr.1-Alben in Österreich. Und natürlich nimmt Rainhard Fendich viele Top-Hits nach Linz mit. Foto: Markus Wenzel



In der Champions League

Genau wie die PlusCity, die als Partner das "Krone"- Fest unterstützt. Die Nr. 1 unter Österreichs Shopping- Centern spielt mit 60.000 Quadratmetern und 200 Betrieben längst in der Champions League der Einkaufszentren mit und gilt als Einkaufs- und Freizeitstadt.

"Der richtige Mix aus attraktiven Geschäften und über 80 Top- Events jährlich machen den Besuch bei uns zu einem Erlebnis", so Ernst Kirchmayr, Chef der PlusCity . Zudem hat der Unternehmer mit der Lentia City in Linz/Urfahr ein innerstädtisches Nahversorgungszentrum geschaffen. "Und zwar auf höchstem Branchen- und Architekten- Niveau", so Kirchmayr.

Ernst Kirchmayr spielt mit seiner PlusCity in der Champions League der Einkaufszentren. Foto: Kronen Zeitung/ Chris Koller



"Stiegerbalsam" in der Altstadt

Mit ihrer Band wird Sabine Stieger beim Linzer "Krone"- Fest (18. + 19. August) auf der Herberstein- Bühne in der Altstadt spielen. Am Alten Markt gilt - wie zu allen 70 Acts auf 14 Plätzen - freier Eintritt für alle Besucher. Für die 35- Jährige ist das das größte Openair Oberösterreichs eine Art Heimkommen. Hat doch die Sängerin am Brucknerkonservatorium studiert. Nach Jahren in Hamburg ist Stieger back in Österreich, hat heuer ihr Album "Stiegerbalsam" (13 Lieder im österreichischen Dialekt) herausgebracht. Dabei hat die quirlige Musikerin, die 2005 mit der Band Global Kryner beim Songcontest war, auch einige persönliche Nummern draufgepackt. Der Song "Durch meine Augen" ist ihrer verstorbenen Mama gewidmet.

Sabine Stieger ist mit Band auf der Herberstein-Bühne in der Altstadt dabei. Foto: Florian Voggeneder



