Cooler DJ- Sound in der Linzer Stadtliebe

Für kulinarische Genüsse ist das Restaurant Stadtliebe von Edi Altendorfer und Paul Gürtler im Linzer Ursulinenhof bekannt. Beim Linzer "Krone"- Fest (18. und 19. August) wird zudem cooler Sound von Top- DJs serviert. Diese stehen - wie alle 70 Acts auf 12 Bühnen - bei freiem Eintritt für Besucher auf der Programmkarte. So können sich Fans der elektronischen Musik etwa auf das Heimspiel von Rene Rodrigezz freuen. Der Puckinger, der nicht nur in Österreich, sondern auch international heiß begehrt ist, gilt als Entertainer auf der Bühne. Für fette und laute Beats zum Abshaken in der Stadtliebe sorgen auch Merlin Milles, Oliver David, Mark Neo, Wild Culture, Instyle, Joana Plankl oder Fritz Mühlböck...

Die Edlseer sind bereits Stammgäste beim Linzer "Krone"-Fest. Foto: Horst Einöder

Doch nicht nur die DJ- Area im Ursulinenhof lädt zwei Tage zum Mitfeiern in Linz ein, sondern es geht in Summe auf 14 Plätzen rund. So genießen die Gäste der "Krone" beim größten Openair- Festival Oberösterreichs etwa auch: Cro, Michael Patrick Kelly, Namika, die Woodstock- Legenden Ten Years After, Indiepopband Lions Head sowie diese rotweißroten Lieblinge: Die Paldauer, Petra Frey, die Edlseer oder Melissa Naschenweng. Traditionell darf bei freiem Eintritt ein eigenes Weindorf und ein großer Kinderbereich nicht fehlen.