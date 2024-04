Fünf Jungschwäne dürfen nun doch noch weiter leben

An Bezirkshauptmannschaft zurückgewiesen

Im Linzer Landesverwaltungsgericht befasste man sich am Freitag mit der Causa und gab schlussendlich den Tierschützern recht. Der Zwangsabschuss wurde abgewiesen und wurde an die Bezirkshauptmannschaft zurückgewiesen. Vor Gericht hielt man fest, dass die Bezirkshauptmannschaft ein erforderliches agrarfachliches Gutachten nicht eingeholt hatte. „Da ein zentraler, fachlich basierter Ermittlungsschritt des Sachverhalts unterlassen wurde, war der angefochtene Bescheid aufzuheben und die Angelegenheit an die Bezirkshauptmannschaft zurückzuverweisen“, begründet man diese Entscheidung.