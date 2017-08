Linz im Rampenlicht

Wenn am 18. und 19. August die Scheinwerfer auf den 12 Bühnen in der Linzer Innenstadt angehen, dann steht die oberösterreichische Landeshauptstadt zwei Tage lang im Rampenlicht. Veranstaltet die Lieblingszeitung der Oberösterreicher doch zum 17. Mal bei komplett freiem Eintritt das größte Openair des Landes. Und holt Stars wie Rainhard Fendrich, Cro, Lions Head, die Paldauer, Namika oder etwa Michael Patrick Kelly - mit seinem einzigen Österreich- Konzert 2017 - in unser schönes Bundesland.

Die LIVA-Direktoren Hans-Joachim Frey und Thomas Ziegler (r.) sind Fest-Partner. Foto: Horst Einöder

Starke Parter fürs starke Fest

Partner wie die LIVA - die Linzer Veranstaltungs- Gesellschaft - sorgen für perfektes Teamwork. "Das ,Krone‘- Fest ist eine Königsdisziplin in der Eventbranche. Damit eine Veranstaltung in dieser Größendimension gut funktioniert, bedarf es großer Erfahrung. Die LIVA wünscht viel Vergnügen, vor allem unvergessliche Erlebnisse", findet mit Thomas Ziegler der Kaufmännische Vorstandsdirektor lobende Worte. Wie viele andere Fest- Besucher lässt er sich das bunte Programm nicht entgehen. Bei dem etwa auch Gerold Rudle, das Johann Strauß Ensemble, Die Dorfstürmer oder Petra Frey Stimmungs- Garanten sind.

Schon als Kind wollte Lara Bianca Fuchs Sängerin werden. Bald kommt sie nach Linz. Foto: Alexander Tuma

Tipp: Hotel- Chefin singt fetzige Schlager

Nicht nur optisch eine Augenweide, sondern auch gesanglich top: Lara Bianca Fuchs wird beim Linzer "Krone"- Fest am 18. und 19. August auf der Radio- OÖ- Schlagerbühne mit fetzigen Songs einheizen. Die Tanz- Begeisterten können sich kaum zurückhalten, wenn sie "Hypnotisiert" anstimmt oder die Liebeslieder "Seelenverwandt" und "Herzbeben" intoniert. Doch nicht nur stimmlich ist die Blondine erfolgreich, auch ihr familiengeführtes Hotel in Tirol - "Der Leamwirt" - ist so gut wie immer ausgebucht! Woran das wohl liegt?

Kronen Zeitung