Linzer "Krone"- Fest gespickt mit Humor

Der Name Gerold Rudle steht für feinstes österreichisches Kabarett! Und genau auf dieses können sich Besucher beim Linzer "Krone"- Fest (18. + 19. August) freuen. Rudle wird auf der Kulturbühne von unserem Fest- Partner, der Arbeiterkammer Oberösterreich im Sparkassen- Arkadenhof die Besucher mit einem Best Of seiner Soloprogramme bestens unterhalten.

Gerold Rudle - hier mit seiner Monika Weinzettl - unterhält solo auf der AK-Kulturbühne. Foto: KRISTIAN BISSUTI

-

Panda-

Austropop-

-

-

Auch Austropopstar Rainhard Fendrich ist beim Linzer "Krone"-Fest (18. 19. August) fix dabei. Foto: Markus Wenzel

Spaß und gute Laune garantieren auch Rudles Kollegenund das Duo Florianund Therese. Und natürlich sorgen die "Wuchteldrucker" bei freiem Eintritt für alle Gäste der "Krone" für Stimmung. Wie alle 70 ActsdarunterRapperStar("Lieblingsmensch"),("ID"),("I’m Going Home"),("When I Wake Up") die("Tanz mit mir Corinna") oder, die zwei Tage auf 14 Plätzen die City beim Linzer "Krone"Fest in eine einzigartige Bühne verwandeln.



"Ein schöner Ausgleich"

"Das jährliche Linzer ,Krone‘- Fest ist aus dem Linzer Kultur- und Freizeitangebot nicht mehr wegzudenken. Für Tausende Arbeitnehmer ist es ein schöner Ausgleich zum oft stressigen Arbeitsalltag", freut sich Arbeiterkammer- OÖ- Präsident Johann Kalliauer als Fest- Parnter nicht nur auf die Kulturbühne, sondern natürlich auf das gesamte Programm.

Die AKOÖ - rund um Präsident Johann Kalliauer und Direktor Josef Moser (2. v. r.) - ist Fest-Partner Foto: Horst Einöder



Stadtliebe als Spielplatz

Dagegen findet DJ Mark Neo in der Stadtliebe (im Ursulinenhof) seinen Spielplatz. Seit sieben Jahren ist er musikalisch aus der Remembar nicht mehr wegzudenken. Wenn jemand so ein fixer Bestandteil der heimischen Musikszene ist, muss er auch beim Linzer "Krone"- Fest (18. + 19. August) - bei freiem Eintritt für alle Besucher - an den Turntabels stehen.

Auch DJ Mark Neo steht im Ursulinenhof bei der Stadtliebe an den Turntables. Foto: Harald Dostal



Auch Rene Rodrigezz an den Turntables

Dort wird der 34- jährige Mark Neo auch sicherlich seinen heuer veröffentlichten Song "Lovelite" auflegen. Für den Videodreh hatte der Linzer übrigens ein Model als optischen Aufputz engagiert. Wer weiß, vielleicht nimmt er das Beauty auch zum größten Openair- Festival Oberösterreich auch gleich mit. Wäre sicher was für die Augen der Fans. Letztere können in der Stadtliebe beim Linzer "Krone"- Fest auch elektronischen Sound von Rene Rodrigezz, Wild Culture, Joana Plankl, Oliver David, Merlin Milles, Instyle und Fritz Mühlböck genießen.

Top-DJ Rene Rodriggez legt beim Fest in der Stadtliebe auf. Foto: Ines Thomsen

Lesen Sie dazu auch:

*) "I Am From Austria" am Linzer Hauptplatz

*) Ten Years After : "In Woodstock spielten wir für 6000 Dollar"

*) Linzer "Krone"- Fest steigt mit Panda- Rapper Cro



*) Michael Patrick Kelly beim größten Openair Oberösterreichs

*) Cooler DJ Sound in der Linzer Stadtliebe

*) Wolfgangsee mit Sigrid und Marina