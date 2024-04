Oberösterreichs Schulen fehlen 749 Lehrer

Der größte Mangel an Pädagogen herrscht in Innviertler Pflichtschulen, hier sind 128 Stellen ausgeschrieben. Danach folgen die Allgemeinen Höheren Schulen und Berufsbildenden Mittleren und Höheren Schulen in Linz, hier fehlen 117 Lehrkräfte. Insgesamt fehlen im Innviertel 178 Lehrpersonen, dicht gefolgt von Linz mit 175 offenen Stellen.