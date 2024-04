Oberösterreich auf Platz zwei bei Kulturförderung

Jeder in die Kultur investierte Euro kommt vielfach zurück – laut Studien beträgt die Wortschöpfung des Kultursektors in Österreich rund 9,8 Milliarden Euro. Allerdings fließen seitens des Bundes unterschiedliche Förderungen in die Länder – Oberösterreich wird nur mager bedacht. Das müsse sich ändern, appelliert Landeshauptmann Thomas Stelzer.