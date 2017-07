"Alles dreht sich" in Linz

Kinder, wie die Zeit vergeht! Zum 17. Mal lädt die "OÖ- Krone" zum Linzer "Krone"- Fest. Heuer steigt dieses österreichweit einzigartige Spektakel am 18. und 19. August. Auf 12 Bühnen und 14 Plätzen servieren in Summe 70 Acts wie Cro, Rainhard Fendrich, Namika, Michael Patrick Kelly, Lions Head, die Paldauer, Petra Frey, Ten Years After, KSFreak, Wild Culture, Sigrid & Marina, die Edlseer oder Rene Rodrigezz Top- Hits. Neu am Lineup für das größte Openair Oberösterreichs: Laith Al Deen mit Band.

Sänger Laith Al-Deen wird mit Band beim Linzer "Krone"-Fest begeistern. Foto: Carsten Klick



Brot des Künstlers

Und der Mannheimer hat einige Top- Hits für den Auftritt beim Linzer "Krone"- Fest (18. + 19. August) von den zwei Nr. 1- Alben "Für alle" und "Bleib unterwegs" mit Gepäck. Warum der Deutsche seinn letztes Erfolgsalbum "Bleib unterwegs" nannten, hatte einen Grund. "Mir ist wieder bewusst geworden, dass das Unterwegssein das Brot des Künstlers ist", erklärt der 45- Jährige. Und wenn der sympathische Künstler dann in der Linzer Innenstadt einen Stopp einlegt, dann dürfen mitreißende Songs wie etwa "Bilder von Dir" oder "Alles dreht sich" natürlich auch nicht fehlen.

Auch Panda-Rapper Cro gibt es bei freiem Eintritt. Foto: Saeed Kakavand



Echte Fest- Star- Qualitäten

Doch auch bei der Linz AG, einer unserer starken Partner beim "Krone"- Fest, dreht sich am 18. und 19. August (fast) alles um das größten Openair Oberösterreichs. "Mit dem ,besten Trinkwasser Europas‘ oder etwa der ,Bioabfalltonne‘ steuern wir als Lebensqualität- Konzern ,Hits´ in Sachen Nachhaltigkeit bei", erklärt Linz- AG- Generaldirektor Erich Haider. Doch auch in puncto Strom, Müllabfuhr sowie einem geregelten Schienenersatzverkehr für eine bequeme An- und Abreise beweisen die Profis der Linz AG in ihren Bereichen echte Fest- Star- Qualitäten.

Die Linz AG rund um Generaldirektor Erich Haider ist ein langjähriger und starker Fest-Partner. Foto: Kronen Zeitung/ Chris Koller

Das Ensemble Vario Brass sorgt für im Landhaus-Arkadenhof für feine Töne beim Fest. Foto: Ensemble Vario Brass

