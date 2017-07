Auf dieses Hit- Konto ist Verlass

Bei diesem Linzer "Krone"- Fest kommt am 18.+19.August garantiert jeder auf seine Rechnung! Stimmen doch wie immer die Zahlen: 12 Bühnen, 14 Plätze und 70 Acts - und das alles bei garantiert freiem Eintritt! Dass das größte Openair des Landes die Linzer City jährlich zum Kochen bringt, verdankt man aber vor allem starken Partnern wie der Sparkasse Oberösterreich, die mit Stars wie Michael Patrick Kelly, Lions Head, Cro, Leo Aberer, Namika oder Rainhard Fendrich auf der Sparkassen- Hauptbühne am Hauptplatz für ein dickes Plus am Hit- Konto sorgen.

Beste Unterhaltung ist garantiert

"Pack ma’s", heißt es auch heuer für viele unserer über 410.000 Kunden, die sich das "Krone"- Fest nicht entgehen lassen werden. Die Sparkasse Oberösterreich ist als Kultur- Ermöglicher seit Anbeginn verlässlicher Partner des größten Openairs des Landes. Es ist zum Fixpunkt im Terminkalender geworden, beste Unterhaltung und Musikgenuss sind garantiert", freut sich auch Sparkassen- General Michael Rockenschaub aufs Fest. Bei dem unter anderem Petra Frey, Bernhard Brink, Marlena Martinelli, das Ensemble Vario Brass, Gerold Rudle, das Sabine- Stieger- Quintett, Rene Rodrigezz oder Die Paldauer für Furore sorgen werden.

Russell McGregor fiedelt mit dem Johann Strauß Ensemble. Foto: Markus Wenzel

Perfekter Klang mit 320 Jahren

Liebhaber feiner Töne kommen beim Linzer "Krone"- Fest (18. + 19. August) natürlich auch auf ihre Kosten. Den perfekten Rahmen dafür bietet der Landhaus- Arkadenhof mit der Land- OÖ- Klassikbühne. Auf dieser sorgt - wie alle 70 Acts auf 14 Plätzen bei freiem Eintritt für alle Besucher - auch das Johann Strauß Ensemble für edle Klänge. An der Spitze steht mit Russell McGregor ein Dirigent mit einer kräftigen Portion Coolness, der als Charmebolzen das Publikum auf eine musikalische Reise mitnimmt. Übrigens: Sein "Arbeitsgerät", eine Violine von Carlo Giuseppe Testore, soll der Musiker angeblich wie einen Goldschatz bewachen. Was mich auch nicht wirklich wundert. Immerhin ist das Teil heuer exakt 320 Jahre alt und liefert bei Konzerten den perfekten Klang.

Lesen Sie dazu auch:



*) "Alles dreht sich" in Linz

*) Fest gespickt mit Humor

*) "I Am From Austria" am Linzer Hauptplatz

*) Ten Years After : "In Woodstock spielten wir für 6000 Dollar"

*) Linzer "Krone"- Fest steigt mit Panda- Rapper Cro

*) Michael Patrick Kelly beim größten Openair Oberösterreichs

*) Cooler DJ Sound in der Linzer Stadtliebe

*) Wolfgangsee mit Sigrid und Marina