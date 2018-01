BMW M240i Cabrio: Luftnummer am Ende der Polarität

Der Motor im M240i ist der beste, der im Cabrio zu haben ist. Vergleichbares hat kein vergleichbares Konkurrenz-Cabrio zu bieten. Sechs Zylinder, drei Liter Hubraum, 340 PS, fette 550 Nm an 1520/min. und ein Sound, wie man ihn sich nur wünschen kann und wie er an die guten alten Zeiten erinnert, als bei BMW sogar in einem 320i noch ein Sechszylinder steckte (heute befinden sich ja sogar bei einem 330i nur noch vier Töpfe unter der Haube). So pfeffert man in 4,6 Sekunden auf Tempo 100, bevor man bei 250 in den Begrenzer rennt. Beinahe wesentlicher ist jedoch, dass sich das Verdeck bis 50 km/h betätigen lässt.

Traktionsprobleme kennt der Testwagen nicht, er hat Allradantrieb an Bord, ebenso die famose Achtgang-Sportautomatik. Das macht ihn zwar 1685 Kilogramm schwer, aber das merkt man ihm nicht wirklich an. Dem knackigen Sportfahrwerk und der BMW-typischen Lenkung sei Dank. Puristen können aber auch ein manuelles Getriebe und Hinterradantrieb ordern.

Assistenten gibt es sonder Zahl. Neu ist der Radartempomat mit Stop&Go, aber auch City-Notbremse bis 60 km/h oder der Selbstparker, der sich die Lücken längs bis quer bis 35 km/h sucht sind bemerkenswert.

Bemerkenswert ist auch der Testwagenpreis, der bei knapp 80.000 Euro liegt. Viel Geld für einen Zweitwagen. Der Fairness halber sei gesagt: Das 2er-Cabrio ist ab 37.100 Euro zu haben, dann als 218i mit 136 PS.