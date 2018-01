Jetzt liest das Auto sogar unsere Gedanken!

Mithilfe der sogenannten Brain-to-Vehicle (B2V)-Technologie sollen die Reaktionszeiten des Fahrers um 0,2 bis 0,5 Sekunden verkürzt werden. Wie das geht? Eine auf dem Kopf des Fahrers platzierte Vorrichtung misst die Gehirnströme, die anschließend von autonomen Systemen ausgewertet werden. Dadurch weiß das Auto, was der Fahrer im Begriff ist zu tun, und liest ihm seine Wünsche quasi aus dem Hirn ab. Bewegungen wie das Steuern des Lenkrads oder Bremsvorgänge können so vorhergesehen und von intelligenten Assistenten schneller umgesetzt werden - Fahrer und Insassen sollen davon nichts merken.

"Wenn die meisten Leute an autonomes Fahren denken, haben sie eine sehr unpersönliche Vorstellung von der Zukunft, in der Menschen die Kontrolle an eine Maschine abgeben. Die B2V-Technologie macht jedoch genau das Gegenteil: Signale des menschlichen Gehirns werden genutzt, um das Autofahren angenehmer und aufregender zu machen", so Nissan Executive Vice President Daniele Schillaci. "Mit Nissan Intelligent Mobility versetzen wir Menschen in eine bessere Welt - mit mehr Selbstständigkeit, mehr Elektromobilität und mehr Konnektivität."